شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروع المساعدات الغذائية بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للجهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية، للوقوف مع الشعب السوداني بمختلف فئاته، في إطار ما أعلنته المملكة من دعم وإسهام لرفع المعاناة عن كاهل الأشقاء في السودان، دشن فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة أول أمس مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية وتوزيع تمور في محلية مبده بمدينة أم درمان التابعة لولاية الخرطوم بجمهورية السودان، بتكلفة 3 ملايين دولار أمريكي، يستفيد منه 750 ألف شخص، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر، وممثل منظمة العون الإنساني ومسؤولين في الحكومة السودانية.

ويهدف المشروع لتوزيع 50 ألف سلة غذائية في 11 ولاية بجمهورية السودان، و100 ألف كرتون تمور في جميع الولايات السودانية، بالإضافة إلى النازحين في دولة جنوب السودان على أطراف ولاية الخرطوم وولاية شرق دارفور، لسد احتياجات الأسر الأكثر فقرًا والمتواجدة في مناطق النزوح وتخفيف حدة الفقر.

وأوضح السفير جعفر أن الأسابيع القادمة ستشهد بداية الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك عبر توفير سلة الصائم الرمضانية، وإقامة مخيمات صحية عاجلة، كاشفًا عن اعتماد صندوق التنمية السعودي لعدد من المشروعات التعليمية والصحية لتنفيذها في السودان وفقًا للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وذلك ضمن الدعم السعودي للسودان.