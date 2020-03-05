شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 5.6 مليون ريال بالتسوية الودية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
كما استردت التسوية الودية خلال الشهر الماضي أكثر من 4 ملايين ريال بالصلح في الدعاوى العمالية، وإحالة 1108 قضايا تعذر الوصول فيها للصلح إلى المحاكم العمالية.
وأوضح المدير العام لمكتب الموارد بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري أنه يمكن عبر نظام «ودي» الإلكتروني رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونيا، وتحديد مواعيد جلسات الدعوى العمالية آليا دون أي تدخل بشري وفقا للطاقة الاستيعابية للإدارة، مهيبا بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء حقوق العمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.
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