شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين مجلسي الصحة السعودي والخليجي والان نبدء بالتفاصيل

وقّع المجلس الصحي السعودي أول أمس مذكرة تفاهم مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في مجال بناء القدرات البحثية، والعمل على مشروع إقرار السياسات التي تدعم المشاركة بالبيانات وسهولة الحصول عليها للقيام بالأبحاث الصحية، وذلك بحضور عدد من مديري العموم والإدارات في الأمانة العامة للمجلس ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي د. نهار العازمي أهمية ما تم الاتفاق عليه، للاستفادة من المشاريع المتعلقة بتحديد الأولويات للبحوث في القطاع الصحي، والمشاريع والخبرات المكتسبة في مجالات اقتصاديات الصحة لتحسين مخرجات القطاع الصحي ورفع كفاءة الأداء.

وبين مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان الدخيل أن أهداف المجلسين التقت في تحقيق أعلى صور التنسيق والتكامل للرقي بالممارسات الصحية في جميع دول مجلس التعاون.