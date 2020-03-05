شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف كرتون تمور لحضرموت والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة المكلا أمس 30 ألف كرتون تمور على الأسر المحتاجة، في مدن الشحر والمكلا ورماه وثمود بمحافظة حضرموت، بالتعاون مع شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية، وذلك في إطار مشروع توزيع 3 آلاف طن من التمور في 13 محافظة يمنية.
ويأتي ذلك في إطار الدعم السعودي للشعب اليمني الشقيق في مختلف القطاعات الإنسانية والإغاثية.
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