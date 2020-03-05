شكرا لقرائتكم خبر عن 100 طن مساعدات لجيبوتي والان نبدء بالتفاصيل
وسيجري توزيع المساعدات على المناطق والمدن المتضررة وهي «علي صبيح»، «دخيل»، «عرتا».
حضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي عبدالعزيز المطر، والأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن في جيبوتي أفراح علي أحمد، ورئيس الدائرة العربية لشؤون الخارجية الجيبوتية محمد دعالي، وفريق من المركز. ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم كافة أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.
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