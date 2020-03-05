شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ركنا لتوعية منسوبي «التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

شاركت إدارات التعليم بمناطق المملكة في معرض الوقاية من فيروس كورونا، الذي أقيم في مبنى الوزارة بالرياض، وعرضت الإدارات والجهات الصحية، جهودها في الحد من تفشيه، وطرق الوقاية منه، وكيفية وضع وإعداد خطط وقائية لمواجهته، وما هي الآلية المتبعة عند ظهور أعراضه على الإنسان.

واشتمل المعرض على جهود الوزارة في مجال التعامل مع الفيروس بوضع خطط وإجراءات للوقاية منه والحد من انتشاره.

وأوضحت المشرف العام للشؤون الصحة المدرسية بوزارة التعليم نوف المطيري أن المعرض يأتي لتوعية منسوبي التعليم، وذلك بمشاركة جهات داخلية وخارجية من إدارات التعليم، إذ يضم 18 ركنا للتوعية عن الفيروس، وكيفية الوقاية منه، والآلية المستخدمة عند حدوث حالة اشتباه.

وكشفت مشرف الشؤون الصحية المدرسية بإدارة تعليم منطقة الشرقية إيمان الفاضل، عن اتباع آلية محددة للتعامل مع هذا الموضوع، من خلال الإجراءات الواضحة من وزارتي التعليم، والصحة، لكيفية التعامل مع الفيروس والمصابين به.