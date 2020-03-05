اخبار السعوديه

تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين

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كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن إيقاف العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة؛ بناء على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر، وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه.

وأوضح أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية؛ لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه، وامتدادا لقرارها القاضي بتعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا من خارج المملكة، وتعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول الموبوءة.

ويأتي هذا القرار الوقائي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار الفيروس؛ لمنع وصوله إلى الحرمين الشريفين، اللذين يشهدان تدفقا دائما وكثيفا للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى.

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