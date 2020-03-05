متدربات: البرامج المقدمة عالية الجودة نظريا وميدانيا

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وقالت المتدربة شعاع عبدالعزيز: إن خطوات التدريب التي تقدمها الأكاديمية عالية في المستوى، لا سيما وأن كل الخطوات تتسم بالجودة النوعية من حيث التقديم والتدريب، بدءا من الدروس النظرية، وبرامج المحاكاة والتدريب المتدرج الميداني، كما تضم الأكاديمية مدربات لديهن كفاءة في المستوى التدريبي والتعليمي، أضف إلى ما يوليه المركز من تسهيلات تقدم للمرأة في المحافظة.
وأضافت المتدربة روان عبدالله: «الأحساء تفتخر بمثل هذه الأكاديمية التي تقوم بتعليم النساء قيادة السيارة، وفق أطر تتميز بها عن غيرها، لا سيما وأن برامج الأكاديمية تشرف عليها شركة أرامكو، التي تعتبر مقاييس الأداء في السلامة المرورية في قمة اهتمامها، ونحن أثناء التدريب نجد التقنيات العالية والتنظيم الرائع، والالتزام في الوقت، مما يعطي المتدربة نوعا آخر من التدريب النوعي».
وقدمت المتدربة نرجس الفضل شكرها لشركة أرامكو السعودية على عطائها غير المستغرب للفتيات عبر هذه الأكاديمية المتقدمة في الأداء والمخرجات على مستوى الشرق الأوسط، مضيفة: رحلتي التدريبية كانت مليئة بالبرامج المتميزة التي قدمتها مدربات ذوات خبرات عالية، ويملكن رحابة في الصدر وأسلوبا راقيا في التعامل، والذي يعطي للمتدربة أريحية في التعلم. وتابعت: «ذهبت للمركز وكان لدي فكرة بسيطة حول السيارة وقيادتها، وخلال أكاديمية الشرقية تعرفت على النظام أكثر، وكيفية القيادة بأمان، بالإضافة إلى أن المركز متكامل بتوافر إمكانيات تساعدنا على الإتقان من سيارات ومدربات متمكنات وبكفاءة عالية وموظفات متعاونات».
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