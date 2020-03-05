شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤكد أهمية تأهيل المقبلين على الزواج والان نبدء بالتفاصيل
» الترابط الاجتماعي
ونوه سموه خلال استقباله بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية بالأحساء ناصر النعيم، وأعضاء مجلس الإدارة، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- للعمل الاجتماعي من اهتمام، باعتباره ركيزة في التنمية، وعنصرا رئيسيا في الحفاظ على قيمة التكافل والترابط الاجتماعي.
» مواكبة التطورات
من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية، باسمه وباسم أعضاء المجلس عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، مبينا سعي الجمعية لتقديم خدماتها لمختلف الفئات في محافظات الأحساء، وتطوير برامجها، ومواكبة ما يشهده القطاع غير الربحي من تطورات.
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