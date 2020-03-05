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أعلنت وزارة الصحة الإيرلندية أمس أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، تشمل رجلين وامرأتين، زاروا إيطاليا في الآونة الأخيرة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في إيرلندا إلى ست حالات.
في غضون ذلك، وبحسب رويترز، قال مدير جهاز الصحة العامة الفرنسي جيروم سالومون أمس إن عدد الحالات في البلاد بلغ 285، بزيادة قدرها 73 حالة عن اليوم السابق. مضيفًا بأن عدد الوفيات بسبب المرض لا يزال أربعة، وأن 15 شخصًا في العناية المركزة.فرنسا وزارة الصحة الفرنسية فيروس كورونا الجديد
ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في فرنسا إلى 285وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-05
أعلنت وزارة الصحة الإيرلندية أمس أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، تشمل رجلين وامرأتين، زاروا إيطاليا في الآونة الأخيرة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في إيرلندا إلى ست حالات.
في غضون ذلك، وبحسب رويترز، قال مدير جهاز الصحة العامة الفرنسي جيروم سالومون أمس إن عدد الحالات في البلاد بلغ 285، بزيادة قدرها 73 حالة عن اليوم السابق. مضيفًا بأن عدد الوفيات بسبب المرض لا يزال أربعة، وأن 15 شخصًا في العناية المركزة.
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:49 AM
"صحة إيرلندا" تعلن 4 حالات إصابة جديدة بالفيروس
أعلنت وزارة الصحة الإيرلندية أمس أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، تشمل رجلين وامرأتين، زاروا إيطاليا في الآونة الأخيرة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في إيرلندا إلى ست حالات.
في غضون ذلك، وبحسب رويترز، قال مدير جهاز الصحة العامة الفرنسي جيروم سالومون أمس إن عدد الحالات في البلاد بلغ 285، بزيادة قدرها 73 حالة عن اليوم السابق. مضيفًا بأن عدد الوفيات بسبب المرض لا يزال أربعة، وأن 15 شخصًا في العناية المركزة.
، ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في فرنسا إلى 285 ،
المصدر : الخليج 365
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