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أحصت إسبانيا اليوم وفاة ثانية بفيروس كورونا المستجد لدى رجل كان يعاني أمراضًا مزمنة، وفق ما أعلنت السلطات في إقليم الباسك (شمال).
وقالت دائرة الصحة في حكومة الباسك الإقليمية في بيان إن "هذا الشخص كان يعاني التهابًا رئويًا وتبين أمس (الأربعاء) أنه يحمل فيروس كورونا".إسبانيا فيروس كورونا الجديد
إسبانيا تعلن عن وفاة ثانية بكورونا لموطن كان يعاني أمراضًا مزمنةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-05
أحصت إسبانيا اليوم وفاة ثانية بفيروس كورونا المستجد لدى رجل كان يعاني أمراضًا مزمنة، وفق ما أعلنت السلطات في إقليم الباسك (شمال).
وقالت دائرة الصحة في حكومة الباسك الإقليمية في بيان إن "هذا الشخص كان يعاني التهابًا رئويًا وتبين أمس (الأربعاء) أنه يحمل فيروس كورونا".
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:41 AM
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
02:23 AM
قالت إن المتوفى كان مصابًا بالتهاب رئوي وتبيّن أنه يحمل الفيروس
أحصت إسبانيا اليوم وفاة ثانية بفيروس كورونا المستجد لدى رجل كان يعاني أمراضًا مزمنة، وفق ما أعلنت السلطات في إقليم الباسك (شمال).
وقالت دائرة الصحة في حكومة الباسك الإقليمية في بيان إن "هذا الشخص كان يعاني التهابًا رئويًا وتبين أمس (الأربعاء) أنه يحمل فيروس كورونا".
، إسبانيا تعلن عن وفاة ثانية بكورونا لموطن كان يعاني أمراضًا مزمنة ،
المصدر : الخليج 365
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