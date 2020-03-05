آخر مستجدات فيروس كورونا في العالم اليوم

أعلنت السلطات الصحية في العديد من دول العالم عن ارتفاع عدد الوفيات والاصابات جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فيما أعلنت دول اخرى عن استقرار أعداد الحالات المصابة لديها، ومساعيها في محاصرة انتشار الوباء العالمي الفتاك.

مستجدات فيروس كورونا في إسرائيل

اعلنت السلطات الصحية في دولة الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة ثلاثة من مواطنيها بفيروس كورونا، وبهذا ترتفع حصيلة المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 15 شخصا، كما أعلنت أن 1150 طالبا في إحدى المدرس سيدخلون الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين بعد أن شخصت إصابة أحد طلابها بفيروس كورونا، إضافة إلى ادخال 27 طالبا من الصف الخامس في مدرسة في بلدة كريات أونو (وسط) إلى حجر منزلي، بعد إصابة نائبة مديرة مدرسة بالفيروس. وكذلك طالبت السلطات الصحية من الآلاف ممن حضروا مباراة كرة قدم بمعية مصاب بكورونا اللجوء للحجر الصحي.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سلسلة من الخطوات التي ستتبعها إسرائيل بسبب انتشار فيروس كورونا، من بينها مطالبة الإسرائيليين القادمين من فرنسا، وألمانيا، وسويسرا، واسبانيا، والنمسا الدخول إلى حجر صحي، إضافة إلى منع الجمهور من المصافحة.

يشار إلى أن 15 رحلة ستهبط الليلة في مطار بن غوريون قادمة من هذه الدول.

وأعلن وزير الصحة يعقوب ليتسمان انه سيمنع التجمهر في أحداث يتواجد بها أكثر من 5000 شخص، وإلغاء كافة المؤتمرات الدولية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شرعت الشركة الحكومية الإسرائيلية للطيران المدني هذه الأيام بإجراءات فصل عدد كبير من عمالها وموظفيها، يحث سيكون في البداية عدد المفصولين منها 200 شخص من الطاقم الجوي، ومن المتوقع ان تطال إجراءات الفصل عمالا قدامى وجدد متدربين. وسيصل عدد الذين سيتم فصلهم في ختام هذه الإجراءات الاشفائية للشركة 1000 شخص، وذلك في اعقاب ما تعرضت له الشركة من تراجع في المداخيل بسبب انتشار الفيروس.

وأبلغت الشركة البورصة بأن الاضرار المالية التي تلحق بها بسبب انتشار فيروس الكورونا، ستتراوح بين 50 إلى 70 مليون دولار، وتراجع سهم الشركة في البورصة بنسبة تفوق العشرات خلال الشهر الأخير.

مستجدات فيروس كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأربعاء تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 12 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان إن الحالات الأربع الجديدة اكتشفت بولاية البليدة جنوبي العاصمة، مشيرة إلى أنھا سجلت بنفس عائلة ظھرت حالات بين افرادھا في وقت سابق.

مستجدات فيروس كورونا في اقليم كردستان العراق

وأعلن اقليم كردستان العراق عن تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس، وذكرت وزارة الصحة بالاقليم في بيان أن حالة الوفاة تعود لرجل يبلغ من العمر 63 عاما. وسجلت الوزارة في الاقليم ست حالات إصابة جميعھا في محافظة السليمانية وھذه أول حالة وفاة بالفيروس على مستوى العراق.

وكانت الوزارة اعلنت أمس الثلاثاء عن وضع نحو 2564 شخصا من العائدين من إيران في الحجر الصحي موزعين على عدد من المراكز بالاقليم، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة لھم وقاية من الفيروس.

وقررت وزارة الداخلية بالاقليم اليوم تعليق جميع المراسم والفعاليات الدينية بدور العبادة وبضمنھا خطب الجمعة في كافة أنحاء الإقليم حتى إشعار آخر كإجراء احترازي، وكانت في وقت سابق قررت تعليق العمل في أغلب الدوائر في إطار الاجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس. وما تبع ذلك من إيقاف الدراسة في المدارس وجميع النشاطات في مراكز تجمعات المواطنين".

مستجدات فيروس كورونا في السعودية

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، أن الحكومة بناء على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس "كورونا"، قررت إيقاف العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به، متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه.

وفي سياق متصل، أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أن الحالة الصحية للمواطن المصاب بالفيروس مستقرة، مشيرا إلى أنه معزول في إحدى المستشفيات وتتم متابعة حالته باھتمام.

وقال الربيعة إن عينات الفحوص الطبية لـ51 شخصا مخالطا للمواطن الذي أصيب بالفيروس سلبية، فيما ينتظر نتيجة البقية البالغ عددھم 19 شخصا، مبينا أنه سيتم متابعة حالة المخالطين خلال الأسبوعين المقبلين لضمان سلامتھم وعدم ظھور أي أعراض لديھم.

مستجدات فيروس كورونا في لبنان

أكد وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن أن منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية صنفت لبنان على أنه ما زال في مرحلة احتواء فيروس كورونا المستجد، ولم يصل الى مرحلة الانتشار، مؤكدا أن الوضع في لبنان حتى تاريخه تحت السيطرة ومطمئن وآمن".

وشدد على أن حالات الإصابة بالفيروس ليست محلية وانما وافدة وأقارب لوافدين من الخارج، وأن مستشفى الحريري أجرى منذ 20 شباط/فبراير الماضي 400 فحص تتعلق بالفيروس سجل منھا إصابة 13 شخصا حتى الان.

مستجدات فيروس كورونا في الأردن

قررت وزارة السياحة والآثار الأردنية تأجيل المنتدى العربي للاستثمار السياحي، بسبب انتشار كورونا المستجد عالميا، وتسجيل أول إصابة محليا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن قرار التأجيل جاء حفاظاً على السلامة العامة، والتزاما بتعليمات الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولم تحدد الوزارة موعدا جديدا للمنتدى الذي كان من المقرر عقده في الـ 14 من الشهر الجاري.

مستجدات فيروس كورونا في الكويت

أكدت وزارة الصحة الكويتية أنھا لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الصحة العامة، الوكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساندة بثينة المضف أن الفريق الطبي يقوم بالإشراف ومتابعة حالتيين لسيدتين كويتيتين في العقد السابع يعانين من أمراض مزمنة، وادخلتا إلى العناية المركزة حالة إحداھن مستقرة والثانية حرجه.

واضافت انه توجد حالة انتھت من تطبيق الحجر الصحي الإلزامي عليھا وخرجت امس من محجر منتزه الخيران لعدم ظھور أعراض عليھا.

مستجدات فيروس كورونا في إيران

وفي ايران التي تعتبر أكبر بؤرة لانتشار الوباء في الشرق الأوسط، أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 92 شخصا، والمصابين 2922، وعدد المتعافين 552، مشيرا إلى أن 15 شخصا توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الاصابة بكورونا.

وقال: من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية ، تم تشخيص 586 إصابة جديدة، من بينهم 253 إصابة في طهران وحدها.

مستجدات فيروس كورونا في تركيا

قررت تركيا اليوم الأربعاء إخضاع منتجات الوقاية من الفيروس مثل الكمامات والنظارات الواقية والقفازات المعقمة "لضوابط التصدير".

وقالت وزيرة التجارة التركية روھصار بكجان في مؤتمر صحفي إن ھذه الخطوة تھدف إلى "تلبية الطلب المحلي" في الوقت الذي يستمر فيه الفيروس بالانتشار في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابة بالفيروس في تركيا" إلا أنه من المحتمل أن يتفشى المرض في البلاد، لذلك "قررنا إخضاع صادرات منتجات الوقاية من الفيروس لضوابط التصدير".

وكانت السلطات التركية اتخذت سلسلة اجراءات لمنع تفشي الفيروس من بينھا تعليق رحلات شركات الطيران التركية إلى الدول الموبوءة بالفيروس، وإغلاق الحدود البرية مع إيران والعراق.

مستجدات فيروس كورونا في الصين

أعلنت السلطات الصينية تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، و119 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في عموم البلاد.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرھا اليومي بأن عدد حالات الوفاة ارتفع خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 2984 شخصا، في حين بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 80422 شخصا. مبينة أن عدد الحالات الجديدة التي تم الاشتباه بھا بلغ 143، مبينة ان عدد الحالات الخطرة انخفض الى 6416، بينما غادر المستشفيات منذ ظھور الفيروس وانتشاره 49856 مريضا بعد تماثلھم للشفاء.

وقالت اللجنة إن 36432 شخصا تحت المراقبة الطبية إثر مخالطتھم لمرضى مصابين بالفيروس، مضيفة أن من بينھم 6250 شخصا خرجوا من المراقبة الطبية.

وكشفت اللجنة ان العدد اليومي للمرضى الذين تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات في الصين تجاوز عدد الاصابات المؤكدة الجديدة لليوم الـ15 على التوالي، حيث بلغ عدد المتعافين خلال الـ24 ساعة الماضية 2652 شخصا مقابل 119 حالات إصابة مؤكدة خلال الفترة ذاتھا.

مستجدات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاربعاء وفاة 32 شخصا حتى الآن جراء الفيروس، فيما تم تسجيل 516 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الاصابات في البلاد الى 5328 حالة.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونھاب) عن مركز التحكم بالامراض والوقاية منھا، أن من بين المصابين الجدد 405 حالات في مدينة (دايغو) التي تبعد مسافة 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة سيؤول و89 حالة في محافظة (غيونغسانغ).

مستجدات فيروس كورونا في ألمانيا

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا اليوم إلى 240 حالة.

وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني أن 15 ولاية ألمانية أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالفيروس، وكانت ولاية نورد راين فستفاليا غرب البلاد الأكثر تأثرا، ولم تسجل ألمانيا أي حالة وفاة بالفيروس.

مستجدات فيروس كورونا في هولندا

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أعلنت السلطات الصحية في ھولندا ارتفاع عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 38 حالة بعد تسجيل 15 حالة جديدة.

وقال المعھد الوطني للصحة العامة والبيئة الھولندي في بيان أن 4 من الحالات الجديدة تم ادخالھا الى المستشفى، فيما تخضع الحالات الـ11 الأخرى للحجر المنزلي، مضيفا أن معظم المصابين بالفيروس عائدون من شمال ايطاليا أو لديھم صلات أسرية مع مصابين آخرين.

مستجدات فيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت بريطانيا أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفعت إلى 85 حالة.

وقال مسؤول خدمات الصحة الوطنية في إنجلترا البروفيسور كريس ويتي إنه تم اكتشاف 32 إصابة جديدة بالفيروس بعد تسجيل حالتين في وقت سابق اليوم، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 85 حالة.

وجدد تأكيد أن حدوث ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس خلال الايام المقبلة "يظل أمرا واردا"، محذرا من وجود احتمالات بوقوع وفيات بين المصابين.

مستجدات فيروس كورونا في أمريكا

قال نائب الرئيس الامريكي مايك بنس أن حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغت حتى الآن 77 حالة، فيما توفي تسعة أشخاص جميعھم في ولاية واشنطن.

وأعلن بنس خلال اجتماع في البيت الابيض لمجموعة العمل المكلفة بالتصدي للفيروس عن توجيھات جديدة صادرة عن المراكز الوطنية الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منھا، تنص على أن "أي أميركي يمكن أن يخضع للفحوص الطبية للتأكد من سلامته من الفيروس".

وأضاف أن التوجيھات الجديدة تتضمن خطة تسمح بأن يتم فحص مليون شخص خلال الاسبوع المقبل، مؤكدا انه "ليس من الضروري ان يشتري الشعب الأميركي الاقنعة كإجراء وقائي لتفادي الاصابة بالفيروس".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس ترامب ضرورة "التحرك بقوة" لإيجاد لقاح للفيروس، قائلا: "التقينا بالفعل مع مسؤولي الولاية والمقاطعة والصحة في 30 ولاية، وأجرينا جلسات إحاطة منتظمة مع المحافظين لتنسيق استجابتنا واحتواء الفيروس".

وأضاف "إننا نتحرك بقوة لتسريع عملية تطوير لقاح"، والتقيت مع أكبر شركات الأدوية، والكثير من الأشياء الجيدة تحدث كما أنھا تحدث بسرعة كبيرة".

مستجدات فيروس كورونا في بولندا

اعلنت السلطات البولندية تسجيل أول حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد لتنضم إلى قائمة الدول التي ظھر فيھا ھذا الفيروس. وذكر وزير الصحة البولندي ووكاش شوموسكي ان المصاب يتم علاجه في مستشفى غربي البلاد وھو بحالة جيدة.

مستجدات فيروس كورونا في إيطاليا

بلغ اجمالي أعداد ضحايا الفيروس في ايطاليا حتى مساء أمس الثلاثاء 2263 مصابا، يخضع 229 منھم للعلاج تحت الرعاية المركزة، إضافة إلى 79 حالة وفاة، الأمر الذي دعا الحكومة الايطالية للإعلان اليوم الأربعاء أنھا تدرس تشديد التدابير الاحترازية لمواجھة استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد لتشمل اغلاق جميع المدارس لمدة تصل إلى شھر كامل.

وقالت رئاسة الحكومة عقب اجتماع لبحث حالة الطوارئ الخاصة بالفيروس إن مجلس الوزراء بصدد اعتماد مجموعة من التدابير الوقائية الاحترازية وتوحيدھا وتوسيع نطاقھا في سائر أنحاء البلاد بناء على توصيات اللجنة الاستشارية الطبية والعلمية.

مستجدات فيروس كورونا في اليونان

أعلنت وزارة الصحة اليونانية تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى ثماني حالات.

مستجدات فيروس كورونا في النمسا

أعلنت السلطات النمساوية عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس، اليوم الأربعاء، ليصل اجمالي عدد الحالات المصابة المؤكدة في النمسا إلى 27 اصابة.

من جھتھا، ذكرت وزارة الصحة انھا أجرت حتى الآن 3138 اختبارا لكشف الفيروس في حين ما يزال نحو 350 شخصا في الحجر الصحي احترازيا كانوا مخالطين للحالات المصابة.

مستجدات فيروس كورونا في اليابان

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الأربعاء وفاة ستة أشخاص حتى الآن بالفيروس فيما ارتفعت حالات الإصابة الى 294 حالة بعد تسجيل إصابة جديدة. وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ذكر الاسبوع الماضي ان الحكومة ستطلب من جميع المدارس في البلاد تعطيل الدراسة بدءا من يوم الاثنين المقبل وحتى عطلة الربيع أواخر مارس الحالي لمكافحة تفشي الفيروس.

مستجدات فيروس كورونا في اسبانيا

قال التلفزيون الاسباني الرسمي اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 162 حالة في مختلف المناطق الإسبانية.

وأضاف التلفزيون نقلا عن وزارة الصحة الإسبانية، أن العاصمة مدريد ھي المنطقة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات وھم 56 حالة، فيما يوجد ھناك 18 حالة في إقليم (كتالونيا) شمال شرقي إسبانيا. وأوضح أن جميع المصابين يخضعون للرقابة الصحية مشيرا إلى أن سبعة منھم يتواجدون في العناية المشددة، فيما أكد أن 13 مصابا ھم من الأطباء والممرضين الذين كانوا على تواصل مع مصابين.

وقالت وزيرة الصحة في إقليم (فالنسيا) الإسبانية آنا بارثيلو مساء أمس الثلاثاء أنه تم تسجيل اول حالة وفاة في إسبانيا جراء الإصابة بعدوى الفيروس. مبينة أن رجلا توفي في المدينة في 13 فبراير الماضي بعد اصابته بالتھاب رئوي حاد في المستشفى ولم يشخص حينھا بإصابته بالفيروس غير ان وزارة الصحة الإسبانية طلبت في 27 فبراير الماضي اجراء اختبارات على الأشخاص الذين توفوا حديثا بسبب التھابات رئوية وعليه تم اكتشاف أول حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس.

مستجدات فيروس كورونا في بلجيكا

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم الأربعاء تسجيل عشر حالات إصابة بكورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات بذلك إلى 23 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن 495 شخصا خضعوا لفحوص طبية خلال الـ24 ساعة الماضية تبين إصابة 10 أشخاص من بينھم بالفيروس.

وأضافت أن تسع حالات تعود لأشخاص كانوا في زيارة إلى شمال إيطاليا فيما تعود الحالة العاشرة لأول شخص يصاب داخل بلجيكا.

الاتحاد الاوروبي يعلن تسجيل أول اصابة بكورونا لأحد مسؤوليه

وكان الاتحاد الاوروبي أعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل اول حالة اصابة بالفيروس لأحد مسؤوليه.

ونقلت شبكة "يوراكتيف" الاعلامية عن "وكالة الدفاع الأوروبية"، القول إنه تأكدت اصابة أحد موظفيھا بالفيروس، لافتة إلى أنھا قررت الغاء جميع الاجتماعات التي كانت ستعقد في مقرھا حتى 13 آذار/مارس الجاري كتدبير وقائي.

ونقلت "يوراكتيف" عن مصدر لم تكشف عن ھويته القول، إن المسؤول المصاب الذي عاد الاسبوع الماضي من رحلة إلى ايطاليا عقد اجتماعا مع حوالي 30 مسؤولا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى استمر ما يقارب 4 ساعات.

وفي السياق ذاته، أفادت الشبكة بأن احد اعضاء ھيئة الأركان العسكرية في الخدمة الخارجية الأوروبية والخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ممن حضروا الاجتماع بدأ يعاني من ظھور اعراض الاصابة بالفيروس وانه الان بانتظار نتائج الفحص الطبي.

رئيس منطقة اليورو يحذر من آثار كورونا السلبية على الاقتصاد

على الصعيد الاقتصادي العالمي، حذر مسؤول اقتصادي رفيع بالاتحاد الأوربي اليوم الأربعاء من التأثير السلبي لتفشي الفيروس على النمو الاقتصادي في أوروبا والعالم.

وقال رئيس منطقة اليورو ماريو سينتينو في بيان عقب مؤتمر عبر الفيديو للمجموعة الأوروبية المؤلفة من 19 عضوا، إن "لتفشي ھذا الفيروسي تأثيرا سلبيا على الاقتصاد العالمي كما أن مدى المشكلة ومدتھا لا يزالان غير مؤكدين في ھذه المرحلة".

تحالف "أوبك بلاس" يبحث تحقيق الاستقرار بسوق النفط بعد تداعيات كورونا

بدأت لجنة وزارية منبثقة عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومنتجين رئيسيين من خارجھا اجتماعا اليوم الاربعاء، لبحث سبل تحقيق الاستقرار بسوق النفط العالمية بعد تراجع أسعار الخام متأثرة بتداعيات انتشار الفيروس ومن المقرر أن تعد اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة سير تنفيذ اتفاق خفض انتاج النفط الذي أبرمته "أوبك" مع المنتجين الرئيسيين من خارجھا فيما يعرف باسم تحالف (أوبك بلاس) خلال اجتماعھا الحالي في فيينا ورقة عمل تتضمن توقعات العرض والطلب على النفط خلال المرحلة المقبلة.

وبسبب المخاوف من تداعيات تفشي الفيروس على الاقتصاد العالمي سيعقد وزراء نفط "أوبك" اجتماعا في مقر المنظمة في فيينا غدا الخميس، حيث سيتم خلاله تحليل توصيات اللجنة الوزارية تمھيدا لعرضھا على اجتماع موسع تشارك فيه الدول المنتجة الاخرى للنفط المنضوية تحت تحالف "أوبك بلاس" بعد غد الجمعة لاتخاذ قرار موحد من شأنه الحفاظ على معادلة العرض والطلب على الخام وبما يمنع تذبذب الاسعار.

البنك الدولي يخصص 12 مليار دولار للتصدي للفيروس

أعلن البنك الدولي تخصيص 12 مليار دولار لمساعدة البلدان للتغلب على "الآثار الصحية والاقتصادية"، لتفشي فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في عشرات البلدان على مستوى العالم.

وقال البنك إن ھذا التمويل "يھدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات فعالة للاستجابة للتخفيف من الآثار المأساوية التي يسببھا الفيروس وتقليلھا حيثما أمكن ذلك"، مبينا "من خلال ھذه الحزمة الجديدة السريعة ستساعد مجموعة البنك الدولي البلدان النامية على تقوية الأنظمة الصحية بما في ذلك تحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية لحماية السكان من ھذا الوباء وتدعيم أنشطة مراقبة الأمراض".

وأوضح البنك أن الحزمة المالية ستتيح "تقديم منح وقروض منخفضة الفائدة من المؤسسة الدولية للتنمية للبلدان منخفضة الدخل وقروض من البنك الدولي للانشاء والتعمير للبلدان متوسطة الدخل مع استخدام كل أدوات عمليات البنك وتسريع إجراءات الصرف".