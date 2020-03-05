تأجيل فعاليات اليوم الوطني للمشى

أعلنت وزارة الصحة، تأجيل فعالية اليوم الوطني للمشي «امش 30»، التي كانت مقررة غدًا الخميس.

وقالت الوزارة، في بيان عبر «تويتر»، «نقدر الحرص على فعالية اليوم الوطني للمشي (امش 30)، التي سبق إعلانها، وكانت مقررة الخميس ونعلن تأجيل الفعالية».

وعبر منصتها التوعوية «عش بصحة»، كانت الصحة قد نشرت في وقت سابق، مقاطع فيديو تتضمن نماذج وقصصًا لأشخاص يمارسون المشي بشكل يومي ومستمر، ويتحدثون عن فوائده الصحية، وهو ما يحفِّز الآخرين ويشجعهم على الاستفادة من تجربتهم، ويعزز ممارسة السلوكيات الصحية السليمة.

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وأطلقت «الصحة» مؤخرًا، حملة توعوية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، تحت شعار «امش 30»؛ بهدف تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ومساعدة أكثر من (500) ألف شخص يعانون الأمراض المزمنة.

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