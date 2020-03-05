السعودية اليوم / أيرلندا تعلن عن أربع حالات إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الحالات في فرنسا إلى 285



باريس 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأيرلندية اليوم عن أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في رجلين وامرأتين زاروا إيطاليا في الآونة الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في أيرلندا إلى 6 حالات ز

وبحسب رويترز, قال مدير جهاز الصحة العامة الفرنسي جيروم سالومون اليوم إن عدد الحالات في البلاد بلغ 285 بزيادة قدرها 73 حالة عن اليوم السابق ,مضيفاً أن عدد الوفيات بسبب المرض لا يزال أربعة وأن 15 شخصا في العناية المركزة.

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