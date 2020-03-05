السعودية اليوم / وفاة ثانية بكورونا المستجد في اسبانيا



مدريد 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

أحصت أسبانيا اليوم وفاة ثانية بفيروس كورونا المستجد لدى رجل كان يعاني أمراضا مزمنة، وفق ما أعلنت السلطات في اقليم الباسك (شمال).

وقالت دائرة الصحة في حكومة الباسك الاقليمية في بيان إن "هذا الشخص كان يعاني التهابا رئويا وتبين اليوم (الاربعاء) أنه يحمل فيروس كورونا".

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01:20ت م

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