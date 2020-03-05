السعودية اليوم / إدارة ترامب تدرس السماح للمختبرات بتطوير اختبارات كورونا دون موافقة هيئة الدواء



واشنطن 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

أعلن وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على السماح للمعامل من أجل تطوير اختباراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، دون الحصول على الموافقة التنظيمية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أولاً.

وقال عازار في تصريح للصحفيين اليوم: إن مركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي أرسل اختبارات تكفي لعمل 75 ألف اختبار الأسبوع الجاري، فيما أرسل المتعاقدون مع المركز نحو مليون اختبار للمستشفيات والمعامل والمراكز التي تريد ذلك.

وحذّر من أنّه إذا كان خطر فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة لا يزال تحت السيطرة حالياً، إلا أنّ هذا الوضع قد لا يستمر على حاله طويلاً وقد يتغيّر بسرعة إلى الأسوء.

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