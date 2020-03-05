السعودية اليوم / موريتانيا تتسلم مستشفى ميدانيًا من الولايات المتحدة الأمريكية



نواكشوط 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

تسلمت قيادة الأركان العامة للجيوش الموريتانية بمقرها في نواكشوط اليوم مستشفى ميدانيًا من الدرجة الثانية مع كامل تجهيزاته، مقدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتكون هذه المنشأة الطبية العسكرية من 20 سريرًا، ووحدات للجراحة والإنعاش والأشعة وطب الأسنان، وأخرى مخبرية وصيدلية، إضافة إلى كامل تجهيزات تلك الوحدات.

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء يتوفر هذا المستشفى الميداني المخصص لدعم كتيبة الجيش الموريتاني العاملة في إطار القوة المشتركة لمجموعة الخمس بالساحل، على جميع اللوازم اللوجستية، بينها مولدات كهربائية، ووحدة أكسجين، وأجهزة تهوية وتبريد داخلي، بالإضافة إلى سيارتي إسعاف مجهزتين بلوازمهما الطبية.

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