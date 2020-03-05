السعودية اليوم / محافظ سراة عبيدة يتفقد عدداً من المراكز الإدارية



ظهران الجنوب 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

تفقد محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا أمس عدداً من المراكز الإدارية التابعة للمحافظة، شملت مراكز العسران وسبت بني بشر والعرقين والجوف, في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة.

واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية التي رافقه فيها رؤساء ومديرو الدوائر الحكومية لشرح من رؤساء المراكز عن الخدمات المقدمة للأهالي من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات المراكز من المشروعات.

وأكد بن جزوا أن الجولات جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومدن وقرى المحافظة.

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23:47ت م

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