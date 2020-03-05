السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تستضيف فعاليات ملتقى الجامعات العالمية بمشاركة 21 جامعة



عرعر 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

استضافت جامعة الحدود الشمالية بالمدينة الجامعية بعرعر اليوم فعاليات ملتقى الجامعات العالمية الذي يضم 21 جامعة بمعارضها التعريفية وخدماتها الاستشارية.

ويضم الملتقى أجنحة لجامعة من أمريكا وبريطانيا وعدد من جامعات العالم تقدم برامجها للغة الإنجليزية والدراسات الجامعية والدراسات العليا.

وتجول معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري في أجنحة الجامعات المشاركة واطلع على ما تقدمه تلك الجامعات من فرص ومميزات ومنح للطلاب الراغبين بالدراسة بالخارج، وعلى الخدمات الأكاديمية والاستشارات الدراسية التي تقدمها من خلال ممثليها، والمطبوعات التي توضح البرامج والتخصصات وتكلفة الرسوم والمعيشة.

من جانبه التقى معاليه بعدد من المعيدين والمعيدات والمحاضرين والمحاضرات وطلبة الجامعة رواد المعرض وحثهم على بناء الذات واجتياز الاختبارات المعيارية وتحسين مستوى اللغة الإنجليزية مما يسهل عليهم الدراسة بالخارج، وأن يستفيدوا من هذه الفرص التي هيأتها الجامعة.

كما وجه معاليه بتوفير الخدمات التي يحتاجها المعرض تسهيلاً على ممثلي الجامعات وتقديم الخدمة الأمثل لزوار المعرض، منوهاً على أهمية تسخير إمكانات الجامعة للطلبة الراغبين باستكمال دراساتهم الجامعية والعليا بالخارج من أبناء وبنات المجتمع المحلي من خلال إقامة مثل هذه الملتقيات التي تمكن الطلبة والجامعات من تبادل الخبرات ومشاركة المعلومات في الشأن الأكاديمي.

// انتهى //

23:32ت م

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