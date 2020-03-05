شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة نقل حالة «كورونا» من مستشفى المندق والان نبدء بالتفاصيل

أكدت صحة الباحة عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في المنطقة. وقالت: «نود توضيح أن ما تضمنه الفيديو المتداول حول نقل حالة كورونا الجديد من مستشفى المندق العام غير صحيح، ولا يوجد حالات لمرض كورونا الجديد تم اكتشافها في المنطقة».

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