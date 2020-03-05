اتهام موظفة في وزارة الدفاع الأمريكية بتسريب معلومات سرية

2020-03-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

اتهمت الحكومة الأمريكية، أمس الأربعاء، موظفة لغوية في وزارة الدفاع بتسريبها لمعلومات سرية لشخصية أجنبية مرتبطة بحزب الله اللبناني، وكشفها لأسماء مصادر أمريكية مهمة.

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وأوضحت الوزارة، أنه تم القبض على مريم طه طومسون، ذات الـ61 عامًا، في روتشستر على أيدي عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي في قاعدة عسكرية في أربيل، العراق، بتاريخ 27 فبراير، وفقًا لـ”رويترز”.

وقال جون ديمرز، مساعد مُدعي عام وزارة العدل لشؤون الأمن القومي في بيان له: “أثناء التواجد في منقطة خاضعة للحرب، اتُّهمت المُدعى عليها بتسريب معلومات قومية دفاعية حساسة متضمنة أسماءً لشخصيات تعاونت مع الولايات المتحدة الأمريكية، لشخصية لبنانية مقيمة في الخارج”.

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