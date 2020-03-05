، بعد الورش.. إغلاق معارض السيارات الواقعة ضمن حمى المشاعر ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمهيدًا للانتقال إلى مدينة السيارات الجديدة بالعكيشية جنوبي مكة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، معارض السيارات الواقعة ضمن حمى المشاعر تمهيدًا لنقلها إلى مدينة السيارات الجديدة الواقعة على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية جنوبي مكة المكرمة.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الجديدة بنقل الورش القديمة ومعارض السيارات، إلى مدينة السيارات الجديدة بالعكيشية.

وكانت أمانة العاصمة قد أغلقت الأسبوع الماضي مجمع الورش القديمة بحي الكعكية تمهيدًا للانتقال إلى مدينة السيارات الجديدة الواقعة على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية جنوبي مكة المكرمة.

وتقع مدينة السيارات الجديدة التي افتتحها مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الشهر الماضي، والتي تُعد الأكبر في مجال الأسواق المتخصصة في المنطقة على مساحة تزيد على 4.5 ملايين م2؛ على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية جنوبي مكة المكرمة.

وتحوي المدينة مناطق لأنشطة السيارات؛ منها الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، وشركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.

وتضم المدينة 46 معرضًا للمعدات الثقيلة، و82 معرضًا لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعًا، و1800 ورشة، و86 مركزًا للصيانة، و4 مبانٍ خدمية، و1596 محلاً تجاريًا، و300 معرض، و30 معرضًا للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزًا للدفاع المدني والشرطة، ومقرًا لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنيًا، و7 مبانٍ خدمية.

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