، "كاليفورنيا" تسجِّل أول وفاة بـ"كورونا" لترتفع حصيلة الوفيات بأمريكا إلى 10 أشخاص ،

محمد بن مسعود - الدمام - أول حالة وفاة بالفيروس بالولايات المتحدة كانت لخمسيني في واشنطن الأحد الماضي

سجَّلت ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"كوفيد -19".

وتفصيلاً، كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا يوم الأحد الماضي، وتعود لرجل في الخمسينيات من عمره في ولاية واشنطن.

وبذلك ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى عشر حالات، بينها تسع حالات في ولاية واشنطن.