«البيانات»: دمج 83 مركزًا مع 40 جهة حكومية

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وقال: البيانات العامل الأكثر أهمية في تحقيق النمو والاستقرار في القرن الحادي والعشرين، ونحن لدينا رؤية واضحة وخارطة طريق لتحويل المملكة إلى اقتصاد جوهري قائم على تحقيق هذا النمو انطلاقاً من الذكاء الاصطناعي والبيانات، وستضطلع " سدايا " بدور من مسؤوليتها عن وضع الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي وتنفيذها ورفع مستويات الوعي بشأن البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن رؤية "سدايا" تقوم على الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، كما تعبر عن التزام المملكة تجاه هذه الرؤية، كما تقوم "سدايا" بدور محوري في تعزيز الابتكارات العالمية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير الكوادر السعودية.
جاء ذلك خلال احتفال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بإطلاق هويتها بأحد فنادق الرياض، بعد أن أكملت الهيئة استعداداتها لدعم انضمام المملكة إلى الاقتصاديات الرائدة في العالم في اعتماد الذكاء الاصطناعي، الذي يتوقع أن يسهم بأكثر من 500 مليار ريال من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بحلول عام 2030 ، ما يعادل 12.4%.
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