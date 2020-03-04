العرفج: نفخر بشفافية المملكة في التعامل مع كورونا.. ولو اقتضى الأمر نلغي صلاة الجمعة

2020-03-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد عامل المعرفة أحمد العرفج بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال العرفج: إن خبرة السعودية التراكمية في إدارة الحشود تتفوق على خبرات الغرب، ويجب أن نتنازل ونحتسب الأجر في التجاوب مع قرار إيقاف العمرة.

وتابع: “نفخر بشفافية السعودية في التعامل مع كورونا، ولا عزاء للمحبطين والمشككين في الأرقام.

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وخلال الحلقة تطرق إلى تفشي كورونا بشكل مخيف في إيران بقوله: “ما علاقة إيران بفيروس كورونا، ولماذا كل المصابين قادمين منها؟!”.

وأضاف العرفج: “أتمنى أن تستمر الحكومة كعادتها في الضبط، ولو اقتضى الأمر إلغاء صلاة الجمعة بالمساجد أسبوع أو أسبوعين، كورونا ما فيه لعب”.

وعن الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركة مشاهير السوشيال ميديا بها، طالب العرفج أي مادة إعلانية ينشرها مشهور يجب أن يكتب أنها إعلان، كما طالب باصطياد الإعلانات غير المباشرة، مضيفًا: “إذا كنت تاخد رسوم وزكاة على لوحة بقالة أو محل خضرة، فالأولى أن تأخذ ممن يحصدون الملايين”.

وأضاف: “كثرة المتابعين لا تجعل منك مؤثرًا.. أكثر واحد عنده متابعين هو إبليس!”.

وفي فقرة مزايين الكتب قال: إن رواية قاع اليهود للأستاذ علي الأمير واحدة من 5 روايات كتبها سعوديون وصدرت في آخر 5 سنوات، وتتكلم عن اليهود بالجزيرة العربية، وهذا يدل على أننا مجتمع متسامح ومنفتح وينصف الآخرين.

وفي فقرة برواز تحدث العرفج عن وزير الإعلام الجديد د. ماجد القصبي، كما اقترح دمج وكالة الأنباء السعودية، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الإذاعة والتلفزيون في هيئة واحدة.

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