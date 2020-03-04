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شكرا لقرائتكم الأرصاد تتوقع غبارًا وسماء غائمة بعدة مناطق غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأرصاد تتوقع غبارًا وسماء غائمة بعدة مناطق غدًا
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على مرتفعات: جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة، يوم غد الخميس.
في حين تكون الرياح نشطة ومثيرة للأتربة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال المملكة.
فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غدًا إلى 36 درجة مئوية؛ في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 7 درجات مئوية؛ في طريف.
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