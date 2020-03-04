السعودية | الصحة السعودية تعلن عن ثاني حالة مصابة بكورونا

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية تعلن عن ثاني حالة مصابة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء الأربعاء، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن سعودي، قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقاً في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقاً.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

وأهابت الصحة بالجميع التواصل مع مركز "تواصل الصحة 937" في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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وأكد وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، في وقت سابق الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي، أن حالة المواطن الأول المصاب بـ "كورونا" مستقرة".

وقال الوزير إن النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من المخالطين للسعودي المصاب بالفيروس.

وأعلن مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين مؤقتاً، وذلك لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.