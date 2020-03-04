، الشباب: بلعمري والمفرج يستمران في برنامجهما التأهيلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم المدير الفني لويس غارسيا مدرب فريق الشباب، تحضيراته وذلك تأهباً لمواجهة العدالة يوم غد الخميس على ملعب الأمير خالد بن سلطان.

انطلقت التدريبات الأخيرة للفريق بتمارين تقوية عضلات في صالة الحديد تحت إشراف مدرب اللياقة إدواردو.

ميدانياً أخضع اللاعبون لتمارين لياقية خفيفة بالإضافة إلى بعض تدريبات المرونة؛ حيث أجرى المدرب بعض التدريبات الفنية في وسط الملعب، وذلك بعد تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات طبقوا تدريبات حرة، ثم أقام المدرب تقسيمة خفيفة شهدت تطبيق الجمل الفنية والتكتيكية الخاصة باللقاء للاطمئنان على جاهزية اللاعبين.



ويستمر الثنائي جمال بن العمري، ومتعب المفرج في برنامجهما التأهيلي، فيما واصل ماخيتي ديوب، وناصر العمران برنامجهما العلاجي في العيادة.