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محمد بن مسعود - الدمام - أجرى فريق الهلال الأول عصر اليوم الأربعاء مرانًا اعتياديًا؛ في إطار استعداداته لمواجهة الاتفاق يوم السبت المقبل ضمن لقاءات الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبدأ الجهاز الفني بقيادة رازفان التدريبات بالجري حول الملعب، بعد ذلك عمد الجهاز الفني إلى تطبيق عددٍ من التدريبات التكتيكية، وفرض المدرب رازفان لوشيسكو عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على جزء من مساحة الملعب.
وشهدت التدريبات متابعة وحضور رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل وقائد الفريق السابق الكابتن صالح النعيمة، وعضو مجلس الإدارة السابق إبراهيم اليوسف.
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 11:48 PM
أجرى فريق الهلال الأول عصر اليوم الأربعاء مرانًا اعتياديًا؛ في إطار استعداداته لمواجهة الاتفاق يوم السبت المقبل ضمن لقاءات الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبدأ الجهاز الفني بقيادة رازفان التدريبات بالجري حول الملعب، بعد ذلك عمد الجهاز الفني إلى تطبيق عددٍ من التدريبات التكتيكية، وفرض المدرب رازفان لوشيسكو عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على جزء من مساحة الملعب.
وشهدت التدريبات متابعة وحضور رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل وقائد الفريق السابق الكابتن صالح النعيمة، وعضو مجلس الإدارة السابق إبراهيم اليوسف.
، الهلال: النعيمة يدعم اللاعبين قبل مواجهة الاتفاق ،
المصدر : الخليج 365
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