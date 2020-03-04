، في مغامرة فريدة.. "رحالة الجزيرة العربية" يستكشفون أكبر كهوف السعودية ،

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تمكَّن عدد من فريق رحالة الجزيرة العربية من خوض تجربة ومغامرة فريدة، تهدف لاستكشاف أحد أكبر الكهوف في السعودية؛ إذ يبلغ طوله أكثر من 3 كم، وبارتفاع أكبر من 35م، ويقع في حرة بني رشيد (خيبر) بالقرب من شعيب (أم حشيوي).
وفي التفاصيل، أوضح مؤسس فريق رحالة الجزيرة العربية وائل الدغفق أنهم نجحوا بوصفهم فريقًا في استكشاف الكهف، وتوصلوا للعديد من المعلومات المهمة حوله، وقال: جاءت فكرة استكشاف الكهف من الرحال صالح الغفيلي الذي كان هو المحفز لاستكشاف الكهف، وبمشاركة عدد من الإخوة أعضاء الفريق.
ومن جانبه، قال صالح الغفيلي إن السعودية تعتبر إحدى الدول الغنية بالكهوف التي لم يكتشف الكثير منها بعد، وما تم استكشافه يعد نسبة قليلة نسبة لعدد الكهوف المترامية في مختلف المناطق. مشيرًا إلى أنه شارك في استكشاف العديد من الكهوف على مدى 20 سنة في مختلف مناطق السعودية، ومن ضمنها هذا الكهف المسمى (أم حشيوي)، وأنه زار كهوفًا ودحولاً منتشرة في السعودية، لا يمكن حصرها. مبديًا إعجابه بها، ومؤكدًا تمتُّع السعودية بخاصية الجذب السياحي.
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 11:30 PM
يقع في حرة بني رشيد "خيبر".. ويبلغ طوله 3000م وارتفاعه 35مفي مغامرة فريدة.. "رحالة الجزيرة العربية" يستكشفون أكبر كهوف السعودية
تمكَّن عدد من فريق رحالة الجزيرة العربية من خوض تجربة ومغامرة فريدة، تهدف لاستكشاف أحد أكبر الكهوف في السعودية؛ إذ يبلغ طوله أكثر من 3 كم، وبارتفاع أكبر من 35م، ويقع في حرة بني رشيد (خيبر) بالقرب من شعيب (أم حشيوي).
وفي التفاصيل، أوضح مؤسس فريق رحالة الجزيرة العربية وائل الدغفق أنهم نجحوا بوصفهم فريقًا في استكشاف الكهف، وتوصلوا للعديد من المعلومات المهمة حوله، وقال: جاءت فكرة استكشاف الكهف من الرحال صالح الغفيلي الذي كان هو المحفز لاستكشاف الكهف، وبمشاركة عدد من الإخوة أعضاء الفريق.
ومن جانبه، قال صالح الغفيلي إن السعودية تعتبر إحدى الدول الغنية بالكهوف التي لم يكتشف الكثير منها بعد، وما تم استكشافه يعد نسبة قليلة نسبة لعدد الكهوف المترامية في مختلف المناطق. مشيرًا إلى أنه شارك في استكشاف العديد من الكهوف على مدى 20 سنة في مختلف مناطق السعودية، ومن ضمنها هذا الكهف المسمى (أم حشيوي)، وأنه زار كهوفًا ودحولاً منتشرة في السعودية، لا يمكن حصرها. مبديًا إعجابه بها، ومؤكدًا تمتُّع السعودية بخاصية الجذب السياحي.
، في مغامرة فريدة.. "رحالة الجزيرة العربية" يستكشفون أكبر كهوف السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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