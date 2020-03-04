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عدن - ياسمين التهامي - هناك الكثير من المخاطر التي تصاحب الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، وللتقليل من تلك المخاطر، إليك أهم المشروبات التي تساهم في التقليل من ارتفاعه في الدم.



إن ارتفاع ضغط الدم هو حالة خطيرة يمكن أن تضر قلبك، لذلك عليك الحفاظ على نظام غذائي جيد للحفاظ على مستوياته، وهناك عدة مشروبات تساعدك في حال حدث انخفاض فيه، تعرف عليها هنا.

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وداعًا لانخفاض “ضغط الدم“.. طريقة بسيطة بدون طبيب تنهي معاناتك للأبد

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يشير ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة الضغط جدران الشرايين، حيث يمكن أن يسبب في تلف الأوعية الدموية التي تؤدي إلى أمراض القلب وأمراض الكلى والسكتة الدماغية وغيرها من المشاكل.

ولتجنب المخاطر الناتجة عن ارتفاعه، يجب عليك الحفاظ على نظام غذائي سليم، وهناك عدة اقتراحات لمشروبات يمكنك تناولها لانخفاض ضغط الدم لديك.

إليك أهم المشروبات التي تخفض ضغط الدم:

1- عصير التوت

عصير التوت، وخاصة التوت البري، غنية بالمركبات الطبيعية المسماة بالفلافونيدات، حيث وجدت دراسة أن استهلاك هذه المركبات قد يمنع ارتفاع ضغط الدم ويساعد في خفض ضغط الدم.

يمكنك الحفاظ على التوت مجمدًا، وعصره في ما بعد اضافة منكهات أخرى تفضلها.

2- شاي الكركديه

يمتلك الشاي العديد من الصفات التي تدعم الحياة الصحية، وشاي الكركديه بشكل خاص يساعد في خفض ضغط الدم لأنه يحتوي على المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيا تشبه مضادات الأكسدة.

من المعروف أن المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيا في الكركديه تعمل كمثبط طبيعي لـ ACE أيضاً، مما يجعلها مشروب طاقة اخر لضغط الدم.

هذا المشروب من السهل إضافته إلى روتينك اليومي، وقد أظهرت الدراسات أن ثلاثة أكواب يوميا من شاي الكركديه تعمل على انخفاض في ضغط الدم الانقباضي.

3- الشمندر الأحمر

يحتوي عصير الشمندر على أكسيد النيتريك، والذي يمكن أن يساعد في فتح الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، ووجد الباحثون أيضا أن النترات الموجودة فيه خفضت ضغط الدم في غضون 24 ساعة فقط.

يمكنك أن تأكل جذر الشمندر كله، وأن تضيفه إلى البطاطا المقلية واليخنة، يمكنك أيضا خبزها في رقائق، وكن حذرًا عند التعامل مع الشمندر، حيث يلطخ يديك وملابسك.

4- شرب الماء

الماء شراب بسيط ، إلا أن تأثيراته عالية في لمعالجة قائمة كبيرة من الأمراض، في حين أنه قد لا ينقص ضغط الدم على الفور.

كثير من الناس يعانون من الجفاف المزمن، الذي يزيد من ارتفاع ضغط الدم في الجسم، و يقلل من قدرة الجسم على نقل الدم بكفاءة، مما يدفع الأوعية الدموية إلى التقلص في محاولة للحفاظ على الماء المفقودة.

5- الحليب

يحتوي الحليب على معدلات عالية من الكالسيوم، وقد أظهرت الدراسات أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط بنقص الكالسيوم، لذلك كلما ازدادت كميته التي تتناولها، كلما قللت من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

للحصول على فوائد الحليب، يفضل الحليب الأعلى في الكالسيوم وأقل في الدهون، وهو الحليب قليل الدسم الذي يعزز من امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل من الحليب عالي الدهون.

6- عصير الرمان

الرمان مشروب ممتاز لخفض ضغط الدم، حيث يحتوي على خصائص تثبيط ACE ، التي ترفع ضغط الدم ، بالتالي التخفيف من انقباض الأوعية الدموية.

لأن عصير الرمان هو مثبط طبيعي للإنزيم المحول للأنجيوتنسين، فهو يعمل مثل الأدوية التي يصفها الأطباء لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وهذا ما يجعل هذا المشروب مميزًا جدًا في مكافحة ارتفاع ضغط الدم. في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن عصير الرمان يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة تصل إلى 30%.

7- زيت الزيتون

زيت الزيتون هو مثال على الدهون الصحية، حيث يحتوي على مادة البوليفينول، وهي مركبات مضادة للالتهاب يمكن أن تساعد في تقليل ضغط الدم.

يمكن لزيت الزيتون أن يساعدك في الحصول على حصتين أو ثلاث حصص يومية من الدهون.