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عدن - ياسمين التهامي - كشفت أقوى دولة أوروبية، عن دراسة قرار بتوجيه أول ضربة لروسيا بسبب الحملة العسكرية على محافظة إدلب، ودعمها لـ"قوات الأسد" في قتل المدنيين والتسبب في موجات نزوح كبيرة.

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ورد الآن.. أقوى دولة أوروبية تكشف عن قرار بتوجيه أول ضربة لروسيا بسبب إدلب





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وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب-كارنباور: إن "الوضع في إدلب يسمح بطرح مسألة احتمال فرض عقوبات ضد روسيا، على غرار ما حدث بفرض العقوبات الأوروبية المناهضة لموسكو، بسبب الوضع في أوكرانيا".

وأضافت "كرامب-كارنباور"، في حديثها عن أزمة الهجرة على حدود اليونان وتركيا، على أثير قناة "إن – تي في" اليوم الأربعاء: أن "مع ما يحدث الآن، يجعلنا نفكر "بالقوى التي تسببت في هذه الكارثة".

وتابعت وزيرة الدفاع الألمانية: أن "هذا، أولًا وقبل كل شيء، نظام الأسد في سوريا، ولكن، هذا مع الأسف، بدعم من السيد بوتين"، في إشارة إلى المجازر التي ترتكب بحق المدنيين منذ نهاية العام الماضي.

وأردفت "كرامب-كارنباور": "أنا سعيدة للغاية لأن المستشارة أنغيلا ميركل طرحت مرة أخرى، موضوع المنطقة الآمنة، وهذا ما نريد مناقشته مع جميع الأطراف المعنية، وينبغي أن نقول بوضوح لروسيا ما نعرفه عما يفعلون في سوريا".

وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أن "ممارسة فرض العقوبات لمنع روسيا من القيام بأي شيء تريده، ويمكن أن تكون مثل هذه المسألة، من وجهة نظري، ماثلة في سوريا أيضًا".

تأتي تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية هذه، قبيل عقد لقاء بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والتركي طيب أردوغان، غدًا الخميس، 5 آذار/ مارس، في موسكو، لمناقشة قضايا التسوية في سوريا، وتحديدًا إدلب.