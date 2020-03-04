شاهد: إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية والحرم المكي بلا زوار

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس " كورونا -كوفيد 19" في المملكة لمواطن سعودي قادم من إيران عبر البحرين.

وذكرت وزارة الصحة عبر (تويتر) أن هذه الإصابة هي الثانية في المملكة، مشيرة إلى أن المُصاب الجديد بـ"كورونا" لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقاً في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقاً في المنطقة الشرقية.

وطمأنت وزارة الصحة، الجميع بأن الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أنه "تم تخصيص 25 مستشفى في مختلف مناطق المملكة لضمان تقديم الخدمة لمثل هذه الحالات متى ما تم الاحتياج لها".

وفي سياقٍ متصل، رصدت وسائل إعلام محلية، مشاهد من الحرم المكي اليوم بعد قرار السعودية تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.