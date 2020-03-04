عاجل #وزارة_الصحة تعلن عن ثاني حالة #كورونا

︎ . أعلنت وزارة الصحة عن ثاني إصابة بفيروس ‎#كورونا الجديد لمواطن سعودي قادم من إيران عبر البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقاً في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقاً.





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