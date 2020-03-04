انقلاب سيارة بطريق «السيل الكبير» في مكة ونقل المصابين إلى المستشفى

انحرفت مركبة عن مسارها، وانقلبت على طريق السيل الكبير بمكة المكرمة؛ ما أدى إلى وقوع عدد من المصابين، تم نقلهم إلى المستشفى.

قال مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية عبر تويتر: «تسبب انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها على طريق السيل الكبير، في عدد من الإصابات، وباشرت الجهات المختصة الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى».

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