توقيع مذكرة تفاهم لدعم الأعمال التطوعية بشأن الأيتام وذوي الإعاقة في الرياض

أبرم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وفريق «ساند بعطاء» التطوعي، مذكرة تفاهم تستهدف جميع فئات الوزارة المشمولة بالرعاية داخل الدور والمراكز الإيوائية في المنطقة.

وقع المذكرة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، وقائد فريق «ساند بعطاء التطوعي» أمل العقيل.

ويسعى الطرفان، من خلال الاتفاقية، إلى تفعيل الشراكة بينهما وتعزيز الجهود؛ لتحقيق التنمية المستدامة في الأعمال التطوعية، التي تخدم كل شرائح المجتمع في شتى المجالات؛ بتنفيذ مبادرات تواكب متطلبات فئات الوزارة من أيتام الدور والأسر الكافلة، وكبار السن وذوي الإعاقة من الجنسين، وتوفير فرص العمل لهم؛ بما يناسب ظروفهم وقدراتهم الفردية.

وأوضح السيالي، أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من اهتمام الدولة بتنمية الوطن والمواطن، وإشراك جميع مؤسسات القطاع المدني في دعم جميع المنظومات، التي تُعنى بالعمل التطوعي لتوسيع نطاقه واستثمار جهود منظميه في تنمية وتوظيف الطاقات المعطلة؛ بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

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