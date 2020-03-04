بالفيديو.. الحصيني يكشف أسباب ظهور «فجوات غريبة» في الرياض

أوضح الباحث في علوم الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أسباب الفجوات الغريبة، التي عثر عليها مؤخرًا في أحد أحياء الرياض.
وقال الحصيني، عبر تويتر: «الفجوات تظهر في الصخور الجيرية سهلة الذوبان، وحال تعرضها للمياه سواء سطحية أو مياه الأمطار، تتكون دحول ومغارات مختلفة الأحجام والأشكال».
وأضاف: «أحيانا تندفن (الصخور) بالرمال والأتربة، وعند تعرضها للمياه تتصدع مسببة انهيارات وتصدعات في المباني».
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