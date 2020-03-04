مركز الرصد الإسكاني يختتم مشاركته بملتقى «المرأة في علم البيانات»

اختتم مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان، مؤخرًا، مشاركته بملتقى «المرأة في علم البيانات»، الذي احتضنته جامعة الأمير سلطان في الرياض بنسخته الثالثة، بالتعاون مع جامعة ستانفورد، وبشراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ بهدف التمكين المرأة العاملة في مجال علم البيانات، وتعزيز دورها في المجتمع.

وتأتي مشاركة الوزارة، ضمن مجموعة من الكوادر النسائية في المركز، من خلال ورشة عمل قدمتها موظفات المركز بعنوان «التنبؤ بسوق الأسهم السعودية باستخدام أسعار النفط والأسواق المالية الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية والصين»؛ لإبراز دور البيانات في استنباط المؤشرات الأولية للأحداث المستقبلية بشكل علمي أقرب إلى الدقة.

ويشكِّل الحدث العالمي «المرأة في علم البيانات»، الذي يُقام بشكل سنوي بتنظيم من جامعة ستانفورد الأمريكية، من خلال اختيار الجهات المشاركة من كل دول العالم، واختارت الجامعة الأمريكية هذا العام جامعة الأمير سلطان؛ لتكون ممثلة لها في السعودية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويسعى الملتقى إلى إلهام وتثقيف علماء البيانات في جميع أنحاء العالم، والمهتمين بهذا الشأن ودعم النساء، خاصة في هذا المجال؛ لما تتمتع به المرأة من مهارات كمية وتحليلية قوية عالميًا، واستعراض آخر الأبحاث والتطبيقات المتعلقة بعلوم البيانات في عددٍ من المجالات بالتعاون مع الباحثين في شبكات علوم البيانات العالمية.

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