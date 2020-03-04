مسؤولو وادي الدواسر يثمّون زيارة أمير الرياض للمحافظة: تؤكد عمق الترابط

أبدى عددٌ من مديري ورؤساء الجهات الحكومية، مشاعر الفرح والسرور بقدوم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز لمحافظة وادي الدواسر، يوم غدٍ الخميس، مؤكدين أنها زيارة تاريخية، تترجم عمق الترابط بين المواطن والقيادة.

فمن جانبه، قال مدير الزراعة المهندس محمد بن سعد بن ذيب: تتجلى أروع صور التلاحم والولاء الصادق للقيادة في مثل هذه الزيارات الميمونة، فالزيارة تحمل في طياتها معاني كثيرة من العطاء، ويأتي تدشينه عددًا من المشاريع التنموية تجسيدًا للرعاية الكريمة، التي يوليها للمحافظة.

وأعرب الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية ماجد بن حسن آل ناهش، عن سعادته وأبناء المحافظة بالزيارة التي تبرهن على الحرص الدائم والرعاية المستمرة من ولاة الأمر لجميع أبناء الشعب، لتلمس احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، والاطلاع على مسيرة التنمية في كل ناحية من بلادنا.

كما أكد مدير مكتب السياحة متعب بن مترك بن قويد، أن الزيارة هي خير وبركة، وتأتي في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بتلمس احتياجات المواطنين أينما كانوا؛ لتحقيق الرخاء والتطور كأولويات ركزت عليها خطط التنمية المختلفة.

وثمَّن مدير مكتب العمل مناحي بن محمد القحطاني، هذه الزيارة، ولقاء أمير المنطقة مسئولي وأبناء محافظة وادي الدواسر لاستشراف واقع المحافظة ومستقبلها والاستماع لمطالبهم، وتدشين عدد من المشاريع التنموية والخدمية، في ظل دعم سخي من القيادة الرشيدة التي عودتنا على تفقد أحوال أبناء شعبهم وتحقيق تطلعاتهم.

من ناحيته، أعرب رئيس المجلس البلدي ابراهيم بن مفرج آل هدران، عن مشاعر الغبطة والسرور في لقاء أمير منطقة الرياض وزيارته للمحافظة، التي تشرف وتسعد بهذه الزيارة الكريمة.

وقال رجل الأعمال، عضو المجلس البلدي عبدالله بن محمد حصوان بن قويد، إن تلك العلاقات الوطيدة بين القيادة والشعب من نعم الله على هذه الدولة المباركة، وما زيارة أمير المنطقة إلا دليلٌ قاطع على تلمس الاحتياجات التي تسهم في استقرار المواطن، ودعم أوجه سبل الحياة الهانئة.

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وتحدث مدير مركز التنمية الاجتماعية خلف بن محمد بن قويد عن الزيارة بقوله: نبتهج جميعًا بزيارة أمير المنطقة التي نستشرف من خلاها مستقبلًا واعدًا، لافتًا إلى أن وقوف أمير المنطقة على أرض الواقع، واطلاعه من المكان، سينعكس على تحقيق مطالب الأهالي، الذين لم تسعهم الفرحة بمقدمه.

وقال مدير المكتب الزراعي محمد بن منصور آل قطيم: زيارة غالية على قلوب أبناء المحافظة، وهي مناسبة كريمة يتطلع فيها أبناء المحافظة للقاء أميرهم المحبوب، وهي زيارة تحمل في طياتها الكثير من بشائر الخير والعطاء لأبناء هذه المحافظة

ونوَّه مدير مستشفى وادي الدواسر العام ياسر بن عبدالله آل شملان، بأهمية الزيارة كونها تترجم أولوية في التنمية لكل مواطن وكل منطقة ومحافظة وهجرة وقرية في المملكة، واستغلال الموارد كلها وتوجيهها للبناء، بالصورة الحقيقية والصحيحة.

فيما أكَّد مدير مكتب محافظ وادي الدواسر طارق الحربي، أننا ننعم ولله الحمد بالأمن والأمان والرخاء في وطن العزة والشموخ؛ بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، اللذين عوّدانا على رعايتهما الكريمة بزيارة المناطق والمحافظات، وتأتي تلك الزيارة خير دليل على ذلك.

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