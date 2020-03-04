300 طالبة ثانوية ببرنامج الموهبة

تنظم كلية العلوم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالتعاون مع مكتب التعليم بالخبر وتعليم شرق الدمام، برنامج العلوم والموهبة لمدة 3 أيام، بمشاركة 300 طالبة، وذلك تزامنا مع أسبوع الموهبة الخليجي.



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