1517 مصنعا بمكة المكرمة

وقدّم الوزير الخريف عرضا عن الوضع الصناعي في منطقة مكة المكرمة، إذ يبلغ عدد المصانع فيها 1517 مصنعا، يعمل بها أكثر من 11800 شخص، وفي قطاع التعدين تم حجز 27 مجمعا مخصصا للأنشطة التعدينية، وتم إصدار 216 رخصة كشف لهذا النشاط، كما تطرق الاجتماع إلى الخطط والبرامج المستقبلية في المنطقة. من جانب آخر، استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، في مقر الإمارة بجدة، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، والذي قدم للسلام عليهما. وقدّم الوزير الخريف نبذة عن أعمال الوزارة في منطقة مكة المكرمة.
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