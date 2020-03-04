1517 مصنعا بمكة المكرمة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة، اجتماعا بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وقيادات الوزارة. وأكد الأمير خالد الفيصل، في بداية الاجتماع، على المكانة التي تحتلها منطقة مكة المكرمة، وما تزخر به من مقومات في مختلف المجالات، منها الصناعة والتعدين، لافتا إلى ضرورة استثمار تلك المقومات بما يعود على دوت الخليج بالنفع، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. ونوه أمير منطقة مكة المكرمة، إلى ضرورة التوسع في المجالات الصناعية التي تسهم في تحويل المملكة من بلدٍ مستهلكٍ إلى منتج، مع الأخذ في الحسبان مراعاة الجوانب البيئة والعناية بها، وعدم تأثرها سلبا بالتوسع في الجوانب الصناعية.

وقدّم الوزير الخريف عرضا عن الوضع الصناعي في منطقة مكة المكرمة، إذ يبلغ عدد المصانع فيها 1517 مصنعا، يعمل بها أكثر من 11800 شخص، وفي قطاع التعدين تم حجز 27 مجمعا مخصصا للأنشطة التعدينية، وتم إصدار 216 رخصة كشف لهذا النشاط، كما تطرق الاجتماع إلى الخطط والبرامج المستقبلية في المنطقة. من جانب آخر، استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، في مقر الإمارة بجدة، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، والذي قدم للسلام عليهما. وقدّم الوزير الخريف نبذة عن أعمال الوزارة في منطقة مكة المكرمة.