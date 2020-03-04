118460 بلاغا إسعافيا بجدة خلال 2019

أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة إحصائية الخدمات الإسعافية والطبية للعام الماضي 2019. وأوضح متحدث الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد أن غرف العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة تلقت ما يقارب 118460 بلاغا إسعافيا، بينما بلغ عدد المشاركات الرياضية والفعاليات ما يقارب 3031 مشاركة، إلى جانب إقامة ما يقارب 302 دورة تدريبية وبرنامج واستفاد منها ما يقارب 5003 متدربين ومتدربات، حيث توزعت الدورات ما بين تخصصية موجهة لمنسوبي الهلال الأحمر ودورات تثقيفية وتوعوية موجهة لجميع شرائح المجتمع. وقال أبوزيد «إن فرع هيئة الهلال الأحمر بجدة نظم ما يقارب 151 معرضا توعويا، وذلك في إطار إستراتيجية الهيئة لتعزيز الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة التي قد يواجهها الأفراد أثناء ممارسة حياتهم اليومية». وأشار أبوزيد إلى أن الهيئة تهتم في الوقت ذاته بتطوير منسوبيها من خلال تدريبهم وتأهيلهم بكل ما يستجد علميا في نظام الخدمات الطبية الإسـعافية. ودعا المتحدث الرسمي بمحافظة جدة المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي طارئ، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، متمنيا منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث.



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