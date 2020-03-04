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محمد بن عبدالعزيز يطلع على خطط التعداد

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استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة أمس، مشرف التعداد السكاني بمنطقة جازان علي الحمدي وأعضاء فريق التعداد السكاني بالمنطقة. واطلع نائب أمير جازان على خطة تعداد السعودي 2020 بالمنطقة، وآخر الاستعدادات التي سيتم تنفيذها لأعمال التعداد بمدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة، مشيدا بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء في تقديم بيانات وإحصاءات محدثة لكافة الجهات الحكومية.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز دعم إمارة المنطقة لجميع أعمال فريق التعداد السكاني، موجها مختلف الجهات الحكومية وتسخير كافة الإمكانات والتعاون التام مع أعضاء الفريق لتقديم كل ما يضمن إنجاح أعمالهم، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، بتقديم كل ما يحقق التنمية الشاملة والراحة والرفاهية والأمن للمواطن والمقيم، متمنياً التوفيق والسداد لفريق التعداد في القيام بالمهام المناطة بهم على أفضل وجه.


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