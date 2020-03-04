محمد بن عبدالعزيز يطلع على خطط التعداد

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز دعم إمارة المنطقة لجميع أعمال فريق التعداد السكاني، موجها مختلف الجهات الحكومية وتسخير كافة الإمكانات والتعاون التام مع أعضاء الفريق لتقديم كل ما يضمن إنجاح أعمالهم، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، بتقديم كل ما يحقق التنمية الشاملة والراحة والرفاهية والأمن للمواطن والمقيم، متمنياً التوفيق والسداد لفريق التعداد في القيام بالمهام المناطة بهم على أفضل وجه.
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