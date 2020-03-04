أمير جازان يعزي ذوي الطالبتين مدخلي

قدّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، تعازيه ومواساته إلى والدي وذوي الطالبتين: بشرى يحيى محمد ربيع مدخلي، وأثير فهد بازخ مدخلي، إثر وفاتهما بحادث مروري على طريق مجعر صامطة. وأعرب أمير منطقة جازان عن خالص تعازيه ومواساته لجميع أفراد أسر وذوي الفقيدتين، سائلا الله -عزّ وجلّ- أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهاليهما وذويهما وأفراد أسرتيهما الصبر والسلوان. من جهته، عبر والدا وذوو الفقيدتين عن خالص شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة، على مواساته لهم وأفراد أسرتهم، ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليه الصحة والعافية، وألا يريه مكروها.



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