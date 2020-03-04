دورات تطويرية لمنسوبي هيئة الصحفيين بمكة المكرمة

أفصح مدير هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي عن توقيع عدد من الاتفاقيات والدورات التي سوف يستفيد منها الزملاء خلال الفترة القادمة، والتي يأتي في مقدمتها عقد شراكة مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، التي تربطها بالهيئة اتفاقية شاملة ليتمكن فرع الهيئة بمكة من تنفيذ العديد من الدورات الإعلامية الرقمية، ومنح العديد من الخصومات على مجموعة من الفنادق المُطلة والقريبة من الحرم المكي، مشيرا إلى أن هذا الفرع الذي يعد الأول نشأة وتأسيسا على مستوى الفروع بالمملكة شهد العديد من اللقاءات الهادفة والمناسبات الوطنية المميزة، وهذا الأمر يجعلنا أكثر حرصا على أن نواكب جميع الأحداث، وأن يكون الفرع جاهزا لعقد ندوات ولقاءات ودورات هادفة لكافة الأعضاء خلال الفترة القادمة، وأن يتعاون الجميع لبذل مزيد من الجهود للنهوض بمقر الهيئة في مكة المكرمة، ليواصل نشاطه الفعال والبناء، ويكون منارة إعلامية نموذجية تخدم جميع الإعلاميين ذوي الخبرة والمستجدين. جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة بمقر الفرع في حي الزاهر، والذي كان برعاية وضيافة الإعلامي علي غرسان، حيث تم تكريمه من قبل أعضاء اللجنة الإشرافية الرباعية بالفرع والمكونة من خالد الحسيني، والدكتور خضر اللحياني، وسعد المطرفي، ومدير الفرع باسم كافة الأعضاء ونيابة عنهم، وذلك نظير جهوده في تنظيم هذا اللقاء الذي شهد حضور رئيس لجنة الطوافة بغرفة مكة طلعت تونسي، مشيرا إلى أن هذه اللجنة جاءت لتواكب رؤية المملكة، وذلك بأن يحظى ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام بأرقى الخدمات خلال قدومهم لأراضي المملكة وحتى مغادرتهم، وموضحا لأدوار اللجنة وأهدافها البناءة.



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