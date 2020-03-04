160 مدرسة تستكشف فعاليات السلامة أولا بتبوك

تفاعل طلاب وطالبات 160 مدرسة بمدينة تبوك مع الفعاليات والمناشط التي تقيمها الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية، في معرض الدفاع المدني بمنطقة تبوك، والذي يقام بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 تحت شعار «السلامة أولا» وذلك في أحد المجمعات التجارية. وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية المنطقة للدفاع المدني الرائد عبدالعزيز الشمري، أن 2400 طالب وطالبة تمكنوا من التعرف على جهود تلك الجهات في رفع مستوى الوعي بالسلامة لدى المجتمع، والاستعداد لكل طارئ، عن طريق اتباع تعليمات السلامة والتدرب على كيفية إطفاء الحرائق، وتعلم الإسعافات الأولية. مشيرا إلى استكشاف الطلاب والطالبات أركان المعرض، والسؤال والمشاركة في أجنحته، وشاهدوا أعمال ومهام الدفاع المدني والجهات المشاركة، من إطفاء وإنقاذ وإخلاء، إلى جانب تسليط الضوء على السلامة العامة، وسبلها ووسائلها، وأنواع طفايات الحريق وطرق استخدامها وكيفية التعامل معها. وقال، إن زيارة الطلاب والطالبات تأتي ضمن جدول معد مسبقا، بالاتفاق مع إدارة التعليم، إضافة إلى أن الدفاع المدني يحرص على تفعيل البرامج التوعوية والإرشادية والوقائية التي تسهم في رفع مستوى الوعي الثقافي لكل أفراد المجتمع. مبينا أن الدفاع المدني يطمح خلال هذه الاستضافات المدرسية إلى زيادة الوعي اللازم للنشء، بدءا بالمنشآت التعليمية والأسرة، للوصول إلى الشراكة المجتمعية المميزة بين الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، عن طريق نقل توجيهات وتعليمات السلامة والحماية لجميع المواطنين والمقيمين.



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