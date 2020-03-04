استعادة أكثر من مليون م2 من الأراضي بعسير

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي، أكثر من مليون م2 من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين في 14 موقعا مختلفا بالمنطقة. وأكد أمين أمانة منطقة عسير الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات وستتعامل بحزم مع المعتدين. وكشف أن الإحداثات التي تمت إزالتها واستعادتها قدرت بنحو 1042400 م2، وحاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية أو تراخيص نظامية. من جانب آخر، أتلفت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير 17 كجم من اللحوم الفاسدة، وذلك بعد عدة حملات تفتيشية، ورقابية لضبط سلامة الأسواق، وأسفرت هذه الحملة المفاجئة عن غرامات وإغلاقات طالت 3 من المنشآت المخالفة.



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