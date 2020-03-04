

الرياض 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

رعت حرم سمو أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، اليوم، حفل تخريج 28 طالبة بمعهد رافلز للتصميم والاتصال المرئي، وذلك في مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة مجموعة "رافلز" الدكتورة وفاء الرشيد في كلمة ألقتها خلال الحفل، أن المعهد مهتم بمتابعة الخريجات بعد تخرجهن، لذا عمد إلى حصر نسبة توظيف الخريجات بنهاية شهر فبراير 2020م، التي وصلت إلى 90 %، فيما وقف المعهد على بدايات بعض الخريجات بتأسيس أعمالهن الخاصة في مجال تصميم الأزياء أو المجوهرات.

من جانبها أشادت سمو الأميرة نورة بنت محمد عقب جولتها في المعرض المصاحب للحفل، باستخدام المعهد لأحدث وسائل التقنية والبرامج المستخدمة في مجال تعليم التصاميم والفنون، مشيرة إلى ضرورة التنوع في التعليم في التخصصات الحديثة التي تواكب ما نعيشه اليوم في عالم التقنية.

// انتهى //

22:42ت م

0341





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حرم سمو أمير منطقة الرياض ترعى حفل خريجات "رافلز" للتصميم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.