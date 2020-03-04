السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 3090



روما 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 28 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 107.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم أن العدد التراكمي لحالات الإصابة في إيطاليا ارتفع إلى نحو 3090 من 2502 أمس, مبينة أن 276 من الذين كانوا مصابين بالفيروس تعافوا تماماً مقابل 160 في اليوم السابق وظهر التفشي قبل 13 يوماً .

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22:36ت م

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