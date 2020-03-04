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صحة دبي تعلن اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا لطالبة
داخل إحدى المدارس الهندية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت هيئة الصحة في دبي أنه تم، اليوم الأربعاء، اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لفتاة في السادسة عشرة من عمرها، وهي طالبة في إحدى المدارس التي تقدم المنهج الدراسي الهندي في دبي.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، اليوم، أنه تم اتخاذ التدابير الفورية اللازمة بالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وجرى عزل الطفلة وأسرتها، كما تم تعليق الدراسة في المدرسة وإخلاؤها؛ للقيام بعمليات التعقيم الشاملة لكافة منشئاتها وأبنيتها ومرافقها، وجاري إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة لكل من خالطتهم الفتاة من طلاب ومعلمين وأطقم مساعدة في المدرسة وفق البروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات، وضمن الجهود الحثيثة للوقاية من الفيروس وفق المعايير الدولية والتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وبحسب البيان فقد اتضح أن إصابة الطفلة بالفيروس كانت نتيجة انتقاله إليها من والدها الذي أصيب به خلال سفره إلى الخارج، بينما لم تظهر عليه أي أعراض للمرض إلا بعد مرور خمسة أيام على وصوله.
وتابع البيان: “يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه جهود هيئة الصحة في دبي بالتنسيق مع وزارة الصحة وكافة الأجهزة المعنية من أجل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، وتوفير مختلف أشكال الدعم؛ للحفاظ على صحة وسلامة طلاب المدارس في كافة المراحل التعليمية وكذلك أسرهم وعائلاتهم، وجميع أفراد المجتمع بكافة شرائحه ومكوناته، وهو ما يمثل أولوية قصوى في كافة الأوقات”.
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